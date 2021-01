Traffic jams and congested roadways are only increasing

Malbrunot est répertorié comme conférencier pour les voyages en 2019, 2020 et 2021

Depuis janvier 2019, Georges Malbrunot intervient une fois par an en tant que guide lors d’une croisière de 12 jours de France vers les Emirats Arabes Unis. Ce voyage commercialisé sous la marque « Croisières d’exception » est un service proposé par de Atout France Sarl Paris[1] pour une fourchette de prix à partir de € 4490[2]. Les croisières sont commercialisées par le biais de deux voyagistes : le SETO Syndicat des entreprises du Tour Operating et EDV Syndicat national des entreprises du voyage[3]. L’organisation de l’ensemble du projet est placée sous l’autorité du directeur d’EDV Ile de France, Lionel Rabiet[4]. M. Rabiet a travaillé pendant 12 ans en tant que responsable de l’organisation des voyages, des événements et des conférences au Figaro[5] (le journal français où Malbrunot travaille depuis 25 ans)[6].

Malbrunot inscrit comme conférencier pour de futurs voyages

Lionel Rabiet a protégé la dénomination des croisières avec Malbrunot sous le nom de son entreprise personnelle, les Croisières d’Exception Sarl Paris[1]. Cette société, dont l’adresse est 77, rue de Charonne (Paris) a clôturé 2018 avec un chiffre d’affaires de 10,1 millions d’euros et un gain de 0,2 million d’euros[2]. La société a été créée le 12 novembre 2012, sous le nom de Media Up Sarl et au capital de € 5000[3]. Le 17 janvier 2017, la société a commencé à négocier sous le nom de Mediaup Croisières Thématique. Son capital s’élève à € 10000 et Lionel Rabiet est resté PDG et actionnaire unique[4].

Lionel Rabiet

Il est assez étrange de constater que la première croisière aux Emirats a été effectuée en janvier 2019[1], tandis que la société a un chiffre d’affaires publié depuis 2013[2], même sans activité. Malgré les vidéos existantes sur youtube (avec la voix de Malbrunot annonçant les croisières à venir[3]), on soupçonne que l’activité principale de cette société est complètement différente de l’organisation d’une croisière annuelle dont le succès ne justifierait pas un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros[4], obtenu avant le début des croisières. Le chiffre d’affaires, déjà en 2015, a atteint 1,2 million d’euros[5].

La publicité pour les voyages de Malbrunot est déroutante : les photos montrent Rome, Athènes et plusieurs autres villes qui ne sont même pas proposées dans le livret officiel des Croisières d’Exception…

Nous ne savons pas comment ce montant a été atteint. Selon Rabiet, le chiffre d’affaires a augmenté en 2020 pour atteindre la somme de 14,2 millions d’euros, du fait que l’entreprise, à partir de janvier 2020, proposera de nouvelles croisières (avec des stars différentes de Malbrunot) au Kamchatka, à Bornéo et vers d’autres destinations[1]. Nous n’avons pu trouver aucune trace de ces croisières, mais Rabiet

affirme avoir vendu 3000 voyages en Patagonie, au Japon ou au Mékong[1]. Malgré la COVID19, Rabiet affirme avoir vendu un voyage à Saint-Pétersbourg, en juin 2020, avec le rédacteur en chef du « Paris Match+ » Gilles Martin-Chauffier[2]. Si l’on consulte la page de commentaires de TripAdvisor, il y a beaucoup de gens en colère affirmant que ces voyages ne sont pas « exceptionnels ». Selon eux, elles ne sont que des croisières habituelles, à la seule différence que, pendant le voyage, il y a quelqu’un qui tient un discours et c’est ce détail qui double le coût de la croisière[3].

Georges Malbrunot est répertorié pour parler des EAU. Aucune preuve de ces voyages car ils ne se produiraient jamais – suggérant que c’est un moyen de gagner de l’argent de manière opaque

À la même adresse que celle des Croisières d’Exception Sarl Paris, le 8 mars 2017, Lionel Rabiet a créé une nouvelle société, Ojade Edition Sarl Paris[1]. Son activité annoncée était de publier un magazine trimestriel intitulé « Croisières » qui n’a jamais édité un seul numéro, laissant l’entreprise inactive[2]. Malgré cela, le rédacteur en chef et concepteur du magazine, Jean-Marc Dupuis, affirme toujours être l’auteur de cette publication[3]. L’adresse des deux sociétés se trouve dans un immeuble rénové très chic (et cher), construit en 1866 et maintenant occupé par des dizaines d’ateliers[4].

Prochain voyage annoncé pour fin février 2021

Paiements de l’Arabie saoudite

Le 3 décembre 2019, Malbrunot a été l’un des principaux orateurs et coordinateur du panel au Saudi Media Forum. Il s’agissait d’une conférence de deux jours, organisée au plus haut niveau par la Couronne saoudienne et parrainée personnellement par la famille du roi Salman Al-Saud[1]. « Le forum rassemble des décideurs saoudiens (…) dont le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, PDG de l’Autorité générale saoudienne des sports, le ministre du Commerce et de l’Investissement Majid Al-Qasabi, ministre des Finances, Mohammed Al-Jadaan, ministre de l’Information Turki Al-Shabana, président de l’Autorité générale du divertissement, Turki Al-Sheikh. En outre, le forum est témoin de la présence du chef du Service national d’Égypte, Diaa Rashwan, (…) et de Jamal Al-Keshki, rédacteur en chef du journal Al-Ahram Al-Arabi »[2].

Dans son discours, Georges Malbrunot regrette le manque de contacts entre les journalistes d’Europe et ceux du Moyen-Orient qui montrerait aux médias occidentaux à quel point le virage démocratique a été approfondi en Arabie saoudite. Il a affirmé que les médias occidentaux exagèrent les aspects négatifs de la vie politique et religieuse dans le monde islamique et empathisent trop le djihad : « Permettez-moi d’être clair, nous n’avons pas à apporter, en tant que journalistes occidentaux, nos valeurs dans cette partie du monde. Bien sûr, nous partageons certaines valeurs universelles, mais c’est une terrible erreur de

[24] https://saudimf.com/en/news/details/680;

[25] https://www.leaders-mena.com/saudi-media-forum-kicks-off-in-riyadh-with-presence-of-more-than-1000-journalists/;

penser que nous pouvons exporter nos valeurs »[1]. Dans son panel, les dirigeants saoudiens discutaient de la possibilité d’investir dans les médias occidentaux[2].

En avril 2017, Georges Malbrunot a participé à un Campus pour la gestion du Groupe Setec où il a présenté son point de vue sur les personnalités clés avec lesquelles il faut faire des affaires en Arabie Saoudite et aux Emirats[3]. Après cela, Setec a remporté une soumission pour la construction du métro automatique à Riad[4]. Une société du groupe Setec, la 1Pax, construit les routes reliant l’aéroport de Djeddah aux autoroutes locales en coopération avec le groupe saoudien Binladin[5] dont le client est l’Autorité générale saoudienne de l’aviation civile[6]. Selon Gilles Peyet, directeur de Setec International à Vitrolles (Marseille), M. Malbrunot a reçu une somme non divulguée pour sa participation au Campus et une autre somme pour ses prestations de conseil[7].

Paiements des Émirats arabes unis

Le 26 septembre 2017, Georges Malbrunot tient une conférence pour l’Institut Diderot sur une crise supposée du Qatar[8]. Cet institut est l’un des principaux groupes de réflexion de France, du fait que plusieurs hommes politiques puissants sont membres du Comité qui organise et donne des orientations aux conférences[9]. La plupart d’entre eux viennent de l’extrême droite et sont opposés à l’Union européenne[10], voire aux officiers supérieurs militaires[11] dont le chef de la franc-maçonnerie française[12]. Les conférences au Moyen-Orient sont dirigées par une équipe comprenant l’ambassadeur de Turquie[13], l’ambassadeur d’Israël et, surtout, l’ambassadeur d’Iran[14]. Cette organisation dispose d’un budget de plusieurs millions d’euros chaque année, mais les sources de l’argent ne sont pas divulguées.

Conclusions

Dès le début de nos recherches, il semblait peu probable que Christian Chesnot et Georges Malbrunot reçoivent des sommes importantes directement de leurs clients. Leurs livres, en tout état de cause, leur assurent des revenus raisonnables (€ 48 000 par an pour Chesnot, €

58 000 pour Malbrunot, comme le rapporte le procès-verbal des procès perdus contre Alexis Bachelay) ce qui est déjà élevé, par rapport au salaire français moyen. Les paiements reçus du Moyen-Orient suivent une autre voie : les frais de participation à des conférences ou séminaires, à des talk-shows à la télévision et la grande idée des croisières accompagnées représentent pour Malbrunot des montants importants.